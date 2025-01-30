Омские ЗАГСы перестали публиковать информацию об уровне смертности в регионе. В предыдущие годы число смертей указывалось в годовом отчете управления ЗАГС.
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Омские ЗАГСы перестали публиковать информацию об уровне смертности в регионе. В предыдущие годы число смертей указывалось в годовом отчете управления ЗАГС.