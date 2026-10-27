Вывеску «Столовая “Казбек”» начала XX века на фасаде обнаружили строители в ходе капитального ремонта дома 4 по Страстному бульвару.
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