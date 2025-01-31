В 2024 году сумма взысканных с туляков алиментов составила 609 млн рублей

В 2024 году сумма взысканных с туляков алиментов превысила 600 млн рублей. Об этом в ходе заседания коллегии УФССП по Тульской области по итогам работы в 2024 году доложил главный судебный пристав региона Эдуард Кононов.
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