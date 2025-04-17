Мир по-русски: либо буфер в 30 км, либо дальше будет только жестче

Некоторое время назад в Сети появились рассуждения, что Россия на переговорах о прекращении конфликта якобы требует от Украины не только признания российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя, но и создания буферной зоны, глубиной 30 км, вдоль всей совместной госграницы.
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