Мир по-русски: либо буфер в 30 км, либо дальше будет только жестче

Некоторое время назад в Сети появились рассуждения, что Россия на переговорах о прекращении конфликта якобы требует от Украины не только признания российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя, но и создания буферной зоны, глубиной 30 км, вдоль всей совместной госграницы.