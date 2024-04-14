Михалков вновь заявил о закате европейского кино

Председатель правления Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в очередной раз заявил, что европейское кино умерло, а крупные западные кинофестивали стали подцензурными мероприятиями, передает «Москва 24».
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