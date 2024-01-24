Сенсационный случай: оспа обезьян выявлена у туристов из Китая в Петербурге Елена ГалицкаяРоспотребнадзор по Санкт-Петербургу подтвердил обнаружение оспы обезьян у двух туристов, вернувшихся из турпоездки в Гонконг.
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