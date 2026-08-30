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Царьград

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Анджелина Джоли замечена на Украине: фото появилось в соцсетях

Анджелина Джоли замечена на Украине: фото появилось в соцсетях

Голливудская звезда Анджелина Джоли предположительно была замечена на Украине, в городе Тернополе. Сообщения об этом появились в местных социальных сетях, подогревая интерес к её возможным визитам в другие города страны.

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