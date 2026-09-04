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Мировое обозрение

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Как донская слобода стала городом Макеевкой

Как донская слобода стала городом Макеевкой

Многие крупные города Донбасса получили имена в честь людей, определивших их судьбу. Макеевка — особый случай: её название восходит к донскому атаману Мокею Осиповичу Иловайскому, чьи ратные подвиги в Крымских походах были увековечены в топониме.

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