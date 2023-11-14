Родственники заложников ХАМАС начали марш протеста из Тель-Авива в Иерусалим

Родственники израильских заложников, похищенных 7 октября боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, вместе с волонтерами и активистами начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя у правительства ускорить их освобождение.
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