В Красноярском крае предотвратили нападение на школу

Газета.ruПолитикаВ Красноярском крае предотвратили нападение на школуПравоохранительные органы задержали в Красноярском крае молодого человека, который готовил нападение на школу.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТаня ГригСколько же совсем уж тупых выпускается из наших школ! Эти тупые - не простофили, которые "действуют в ущерб себе, но хотя бы на пользу другим" и даже не бандиты, которые "вредят другим в своих интересах", а дураки - эти "заставляют других нести потери, не получая при этом никакой выгоды для себя". Ну ладно, если дурак не агрессивный и от его действий люди теряют время, силы, деньги, аппетит и хорошее настроение". Так ведь нет же! Выползают "в жизнь" опасные дураки, которые ведут себя не просто глупо, а катастрофически глупо, лишая жизни других людей! Причину появления таких дураков ученые усматривают в генетике: "некоторые люди наследуют впечатляющие дозы глупости" (Карло Чиполла «Фундаментальные законы человеческой глупости»). На другую причину в свое время указал Сократ:Таня Григ(извините, нажала не туда, продолжу предыдущий текст). На другую причину в своё время указал Сократ - это невежество: ""есть одно только благо - знание и одно только зло - невежество". А именно против невежества и существует система образования. Как же она просвещает? Не понимаю!Комментировать
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