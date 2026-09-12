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Культуромания

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Союз музеев России запустит школу реставрации для действующих специалистов

Союз музеев России запустит школу реставрации для действующих специалистов

Союз музеев России работает над созданием школы реставрации, в которой смогут пройти переподготовку действующие мастера со всей страны, сообщила ТАСС исполнительный директор Союза музеев России Алёна Ясинская в кулуарах первой «Лаборатории музейной коммуникации» в Оренбурге.

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