Союз музеев России запустит школу реставрации для действующих специалистов

Союз музеев России работает над созданием школы реставрации, в которой смогут пройти переподготовку действующие мастера со всей страны, сообщила ТАСС исполнительный директор Союза музеев России Алёна Ясинская в кулуарах первой «Лаборатории музейной коммуникации» в Оренбурге.