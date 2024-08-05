Ударом «Искандера-М» был уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками

Поражение было нанесено подразделением «Запад» Военнослужащие российской армии ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области.
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