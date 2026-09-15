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Новости Брянска

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Прокуратура восстановила выплату участнику СВО в Комаричском районе

Прокуратура восстановила выплату участнику СВО в Комаричском районе

Военнослужащий, получивший ранение на СВО, смог получить положенную выплату в 400 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.

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