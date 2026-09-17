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Три человека и глава села пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

Три человека и глава села пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

Украинские беспилотники атаковали село Меленск в Брянской области. Пострадали три человека и глава населенного пункта, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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