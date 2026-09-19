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Царьград

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Мешали коррупции: Почему в 2001 над Грозным сбили вертолёт с генералами

Мешали коррупции: Почему в 2001 над Грозным сбили вертолёт с генералами

Осенью 2001 года чеченские террористы достигли беспрецедентного успеха, сбив вертолет с генералами Генштаба.

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