Как донецкие партизаны Ивана Чаплина боролись с петлюровцами

Конец 1918 года на юге России ознаменовался стремительным распадом привычного порядка. Ноябрьская революция в Германии обрушила ту опору, на которой держался режим гетмана Павла Скоропадского: кайзеровские войска начали массово покидать Малороссию, и марионеточное правительство, лишившись немецких штыков, посыпалось буквально на глазах.
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