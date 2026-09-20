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Мировое обозрение

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Как донецкие партизаны Ивана Чаплина боролись с петлюровцами

Как донецкие партизаны Ивана Чаплина боролись с петлюровцами

Конец 1918 года на юге России ознаменовался стремительным распадом привычного порядка. Ноябрьская революция в Германии обрушила ту опору, на которой держался режим гетмана Павла Скоропадского: кайзеровские войска начали массово покидать Малороссию, и марионеточное правительство, лишившись немецких штыков, посыпалось буквально на глазах.

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