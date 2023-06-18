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Шурыгин раскрыл, как удалось вычислить Буданова в его подземном укрытии

Шурыгин раскрыл, как удалось вычислить Буданова в его подземном укрытии

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о подробностях удара по бункеру Буданова, и раскрыл, как удалось вычислить начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в его подземном укрытии.

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