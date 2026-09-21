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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов стал старшим тренером тульского «Арсенала». Он вошел в штаб Аленичева

Егор Титов стал старшим тренером тульского «Арсенала». «Сегодня тренерский штаб Дмитрия Аленичева приступил к работе, а мы рады представить вам специалистов, которые будут помогать Дмитрию Анатольевичу .

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