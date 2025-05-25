Успешные атаки российских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО).
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