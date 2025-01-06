Китайские биржи просят крупных менеджеров ограничить продажу акций

Основные фондовые биржи Китая попросили некоторые крупные паевые инвестиционные фонды ограничить продажу акций в начале года, сообщили три источника, знакомые с ситуацией, поскольку власти пытались успокоить рынки, вступающие в сложный период для второй по величине экономики мира.
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