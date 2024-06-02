Хуситы не намерены закрывать охоту на "Жнецов" и уже примериваются к авианосцам. Русско-белорусско-иранский "Бук" осваивает йеменские земли.

Вчера 7,2K прочитали Используя поставленные Тегераном ЗРК на базе «Бук-М1», «парни в сандалях» из «Ансар Аллах» только за этот год «приземлили» уже четыре американских разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 «Reaper», он же «Жнец».