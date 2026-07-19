Бабушка и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Омской области. Трагедия произошла в селе Элита Москаленского района.
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Бабушка и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Омской области. Трагедия произошла в селе Элита Москаленского района.
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