Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" группировки войск "Запад" ликвидировал наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в двух километрах от позиций ВС России.
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