Украину без финансовой и военной помощи со стороны США ждет коллапс, в рамках продолжающегося украинского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, потеряют "бесчисленное количество жизней" во избежание упомянутого коллапса.
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