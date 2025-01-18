Иномарка врезалась в толпу болельщиков после матча КХЛ в Новосибирске

Молодой водитель не справился с управлением, уходя от столкновения с другим авто.Вечером в пятницу, 17 января, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль Mitsubishi Lancer протаранил группу людей, стоявших на автобусной остановке "Метро "Спортивная".