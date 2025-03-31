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Рождение ненависти

Рождение ненависти

Сейчас "мудрые эксперты" рассказывают, что Зеленскому некуда деваться – осталось только капитулировать, поскольку США от него отвернулись, а украинский народ якобы "прозревает".

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Комментарии
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Ваша Светлость
Желание &quot;начальников&quot; остаться рукопожатными на Западе сыграло трагическую роль. Ненависть Запада позволила развиться и вооружиться жыдо-хахлизму, в санкциях и войне! Такова цена слабости и некомпетентности рукоблудителей!!! Всё было возможно в 2014-м! Потеряли темп, дали возможность врагу вооружиться, сплотиться! Это в условиях войны имеет своё название...
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5 час.
Ирина Мва
хохлы во всех чатах льют не на легетимного ненавистью...а на русский мир...с ними кончать нужно...ждать от этого стада ничего хорошего не нужно
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4 час.
Аршак Меликджанян
.................1. Нет такого: &quot;Украина хочет&quot;, &quot;Зеленский хочет&quot;, есть - Лондон хочет, а что хочет или не хочет Украина и Зеленский неважно............... есть народная поговорка на эту тему (если сучка не захочет, то кобель не вскочит), так что не надо этого наивного бреда, да еста сша, ес, англия, да подстрекают, финансируют и вооружают, но хохлы сами воюют, без этой животной ненависти и желания воевать до последнего украинца все эти сша, ес и англии ничего не сделали бы, так что не надо себя и нас пытаться обманывать..................
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4 час.
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