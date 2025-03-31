Аршак Меликджанян

.................1. Нет такого: "Украина хочет", "Зеленский хочет", есть - Лондон хочет, а что хочет или не хочет Украина и Зеленский неважно............... есть народная поговорка на эту тему (если сучка не захочет, то кобель не вскочит), так что не надо этого наивного бреда, да еста сша, ес, англия, да подстрекают, финансируют и вооружают, но хохлы сами воюют, без этой животной ненависти и желания воевать до последнего украинца все эти сша, ес и англии ничего не сделали бы, так что не надо себя и нас пытаться обманывать..................