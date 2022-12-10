МЧС Москвы: Возгорание в двухэтажном здании старой постройки в Малом Знаменском переулке

Пожар в центре Москве в двухэтажном здании старой постройки по адресу Малый Знаменский переулок. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по г.
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