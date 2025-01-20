Крысы начали грызть машины в российском городе

Крысы захватили две улицы во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. «Полчища» грызунов обнаружили на улицах на Адмирала Горшкова и Адмирала Юмашева, на последней животные «не стесняются» появляться не только ночью, но и днем.