Крысы начали грызть машины в российском городе

Крысы захватили две улицы во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. «Полчища» грызунов обнаружили на улицах на Адмирала Горшкова и Адмирала Юмашева, на последней животные «не стесняются» появляться не только ночью, но и днем.
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