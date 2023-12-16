Глобальная версия MMORPG ArcheAge получила долгожданное обновление На фоне опасен...

Глобальная версия MMORPG ArcheAge получила долгожданное обновлениеНа фоне опасений, что глобальная версия MMORPG ArcheAge фактически мертва и теперь находится в режиме обслуживания, издатель возвращает ее к жизни первым крупным обновлением за долгий срок и внутриигровым событием после закрытия ArcheAge: Unchained и последующего массового слияния серверов в конце ноября.
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