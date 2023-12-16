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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глобальная версия MMORPG ArcheAge получила долгожданное обновление На фоне опасен...

Глобальная версия MMORPG ArcheAge получила долгожданное обновление На фоне опасен...

Глобальная версия MMORPG ArcheAge получила долгожданное обновлениеНа фоне опасений, что глобальная версия MMORPG ArcheAge фактически мертва и теперь находится в режиме обслуживания, издатель возвращает ее к жизни первым крупным обновлением за долгий срок и внутриигровым событием после закрытия ArcheAge: Unchained и последующего массового слияния серверов в конце ноября.

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