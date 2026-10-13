Лукашенко: ядерный щит в руках европейских лидеров становится мечом

Ядерный щит в руках европейских лидеров становится мечом, они должны понимать, что он обоюдоострый. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
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