РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Полковник Макгрегор: К совершению теракта в «Крокусе», может быть причастна ЦРУ, а также MI6

Полковник Макгрегор: К совершению теракта в «Крокусе», может быть причастна ЦРУ, а также MI6

Экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор допустил, что теракт в «Крокус Сити Холл» в Красногорске вполне могли организовать западные спецслужбы ЦРУ и MI6, при участии украинской СБУ.

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