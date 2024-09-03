Губернатор региона взял под личный контроль ситуацию со смертельным ДТП с автобусом под Вязьмой

Губернатор Смоленской области: «Всем оказывается необходимая медицинская помощь» Глава региона Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с унесшей жизнь человека аварией с автобусом и фурой на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 «Беларусь» в Вяземском районе Смоленской области.
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