Губернатор региона взял под личный контроль ситуацию со смертельным ДТП с автобусом под Вязьмой

Губернатор Смоленской области: «Всем оказывается необходимая медицинская помощь» Глава региона Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с унесшей жизнь человека аварией с автобусом и фурой на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 «Беларусь» в Вяземском районе Смоленской области.