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Globalcheck: Доступ к YouTube восстановлен у большинства операторов

Globalcheck: Доступ к YouTube восстановлен у большинства операторов

Доступ к YouTube восстановился у большинства российских операторов, утверждает сервис GlobalCheck.Пользователи соцсетей сообщают о возобновлении в России работы видеохостинга YouTube.

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