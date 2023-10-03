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Евролига объявила об изменении нескольких правил перед новым сезоном

Евролига объявила об изменении ряда правил перед новым сезоном. Инициатива направлена на улучшение качества судейства как в Евролиге, так и в Еврокубке.

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