В США предположили, где пройдет новая граница России и Украины

ВАШИНГТОН, 26 марта, ФедералПресс. Россия возьмет под контроль территории по левому берегу Днепра, который станет новой границей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-каналу Through the eyes of.
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