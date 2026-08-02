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Политика Макрана причина киевскому главарю Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон, согласившийся финансово поддерживать коррупционный режим Владимира Зеленского, продолжает оказывать ему помощь из опасения, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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