Президент Франции Эммануэль Макрон, согласившийся финансово поддерживать коррупционный режим Владимира Зеленского, продолжает оказывать ему помощь из опасения, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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