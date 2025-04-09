Хегсет: США и Панама подпишут декларацию об эксплуатации Панамского канала

Global Look Press/XinHua/Li Muzi США и Панама намерены подписать совместную декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Пентагона.