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Хегсет: США и Панама подпишут декларацию об эксплуатации Панамского канала

Хегсет: США и Панама подпишут декларацию об эксплуатации Панамского канала

Global Look Press/XinHua/Li Muzi США и Панама намерены подписать совместную декларацию о безопасности и эксплуатации Панамского канала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Пентагона.

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