Трамп распорядился не применять часть мер из закона о санкциях против России имени Линдси Грэма и Ирана, включая пошлины в 500% на российские товары.
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