«Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

Виталий Кирпиченко

Войны закончатся тогда, когда во всех бывших республиках СССР победит народ, создаст новое народное объединённое государство с сильнейшей армией, вот тогда и у НАТО пропадёт желание диктовать свою волю. Сейчас НАТО с РФ не в состоянии войны только потому, что ЯО РФ его останавливает. Спасибо Сталину за это! Больше длагодарить некого. Если бы они были уверены, что и ЯО символическая красная черта, то от нас таких, какие мы сейчас, давно бы пепел развеялся.