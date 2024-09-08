Специальную военную операцию (СВО) на Украине еще рано считать завершенной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Войны закончатся тогда, когда во всех бывших республиках СССР победит народ, создаст новое народное объединённое государство с сильнейшей армией, вот тогда и у НАТО пропадёт желание диктовать свою волю. Сейчас НАТО с РФ не в состоянии войны только потому, что ЯО РФ его останавливает. Спасибо Сталину за это! Больше длагодарить некого. Если бы они были уверены, что и ЯО символическая красная черта, то от нас таких, какие мы сейчас, давно бы пепел развеялся.
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15 час.
Александр Макеев
За ядерный щит СССР-России надо благодарить Берию, Курчатова, Королёва, Глушко, Сталина и много других советских и российских военачальников, политиков, инженеров-изобретателей, техников, рабочих!
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15 час.
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