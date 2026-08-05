"Обследовать надо с рождения": Фетисов о смерти 19-летнего хоккеиста Ханова

Спортсмен заявил, что врачи могли пропустить патологию у молодого человека.Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал мнение, что врачи могли пропустить у скончавшегося на прошлой неделе воспитанника "Салавата Юлаева" Амира Ханова врожденную патологию.
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