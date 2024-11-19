Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Для спасения экономики России депутат Госдумы призвал передать управление ЦБ Президенту, а Набиуллину с Силуановым снять с постов. Поддерживаете?

Оказывается, депутаты могут не только «нести пургу», делать утопические, саморекламные заявления, принимать пенсионные реформы и прочие гадости, но и говорить очень правильные вещи, правда с воплощением их в реальность часто случаются всякие закавыки.

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Комментарии
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Стефания Новак
Давно пора, она и он враги России - они либералы и за америку
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19 час.
А
Александр
наибулину и силуянкина под суд!!!!
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11 час.

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