Сергей Кравцов: В зарубежных странах растет спрос на российских учителей естественно-научного профиля

В зарубежных странах увеличивается потребность в российских педагогах естественно-научного профиля. В преддверии 2026/27 учебного года проект Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» получил 840 заявок от образовательных организаций, 344 из которых – на экспертов в области математики, химии, биологии и физики.