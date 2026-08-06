Сергей Кравцов: В зарубежных странах растет спрос на российских учителей естественно-научного профиля

В зарубежных странах увеличивается потребность в российских педагогах естественно-научного профиля. В преддверии 2026/27 учебного года проект Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» получил 840 заявок от образовательных организаций, 344 из которых – на экспертов в области математики, химии, биологии и физики.
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