Антон Орлов предложил депутатам чаще устраивать встречи с населением

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести обязанность для представителей всех выборных органов власти регулярно выступать на личных встречах с избирателями.
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