Анонсирован фильм по Копатель Онлайн с Буруновым и Джигурдой

Анонсирован фильм по Копатель Онлайн с Буруновым и ДжигурдойНа волне успеха недавних экранизаций видеоигр, включая нашумевший фильм по Minecraft, похоже, готовится еще один проект, затрагивающий популярную “копательную” тематику.
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