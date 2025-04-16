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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован фильм по Копатель Онлайн с Буруновым и Джигурдой

Анонсирован фильм по Копатель Онлайн с Буруновым и Джигурдой

Анонсирован фильм по Копатель Онлайн с Буруновым и ДжигурдойНа волне успеха недавних экранизаций видеоигр, включая нашумевший фильм по Minecraft, похоже, готовится еще один проект, затрагивающий популярную “копательную” тематику.

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