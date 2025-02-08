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Трамп поставил ультиматум Зеленскому из-за потраченных на Киев средств

Трамп поставил ультиматум Зеленскому из-за потраченных на Киев средств

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) о должном ответе Киева на потраченные средства Вашингтона на Украину.

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