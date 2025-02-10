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Левандовски стал первым игроком после Месси, забившим 19 и более голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги

Левандовски стал первым игроком после Месси, забившим 19 и более голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги

В воскресенье, 9 февраля, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Барселона».В воскресенье, 9 февраля, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Барселона».

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