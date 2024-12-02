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RT: более 90% россиян считают рекрутера ключевой фигурой для успешного найма

RT: более 90% россиян считают рекрутера ключевой фигурой для успешного найма

Более 90% сотрудников российских компаний считают ключевой роль рекрутеров в найме новых работников. По их мнению, специалисты по подбору персонала могут повысить привлекательность вакансии и повлиять на соискателя, усилив его желание принять предложение о работе.

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