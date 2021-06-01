Россия в плей-офф ЧМ, «Барса» подписала Агуэро, ЦСКА – Заболотного, Осака снялась с «Ролан Гаррос», Лукаку – MVP Серии А и другие новости

Доброе утро и с первым днём лета! Надеюсь, что настроение у вас точно летнее, а наш горячий дайджест только улучшит его ☀️ 1.
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