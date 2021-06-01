Не только о футболе

817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алевтина Трофимова
    Можно даже ленточной перевязать!Англия, Хорватия ...
  • Алевтина Трофимова
    Руслан, стыдно за тебя! Такую глупость пишешь, сам же ругаешь желтую прессу, потом их же сплетни разносишь (((9 специалистов, к...
  • Ruslan Zakirov
    То Исландия, то Ирландия, теперь Венгрия. И только люди, представляющие Россию, исключительны своей постоянностью к з...Евро-2020. День т...

Россия в плей-офф ЧМ, «Барса» подписала Агуэро, ЦСКА – Заболотного, Осака снялась с «Ролан Гаррос», Лукаку – MVP Серии А и другие новости

Россия в плей-офф ЧМ, «Барса» подписала Агуэро, ЦСКА – Заболотного, Осака снялась с «Ролан Гаррос», Лукаку – MVP Серии А и другие новости

Доброе утро и с первым днём лета! Надеюсь, что настроение у вас точно летнее, а наш горячий дайджест только улучшит его ☀️ 1.

Вернуться к статье
692
Обсудить
Лена Мисько
Во Франции требуют лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020 ⚡️ Французские СМИ и эксперты обеспокоены ситуацией с лайнером Ryanair в Белоруссии, но виноватым почему-то делают могущественного соседа. Звучат и не совсем логичные предложения, например, лишить Россию чемпионата Европы по футболу. «Всем известно, что диктатор Путин пытается сейчас своими манёврами удержать Лукашенко во главе Беларуси: он одобрил массовые фальсификации результатов его переизбрания, осуждаемые демократической оппозицией и правозащитными организациями Он поддерживает жестокие репрессии, приказные выступления полиции и ополченцев, и он активизирует свои шпионские сети, чтобы выслеживать, вопреки международному праву, политических оппонентов и принуждать их к молчанию, в том числе с помощью государственного терроризма. В Белоруссию он экспортирует методы, которые удерживали его у власти в России более двадцати лет и которые предназначены для увековечения его национал-популистского правления как минимум до 2036 года», - отмечает издание Le Monde
Лена Мисько
Малиновский – лидер сезона Серии А по предголевым передачам Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим в завершившемся сезоне Серии А по числу предголевых передач. На счету 28-летнего украинца 6 таких пасов – 0,27 в среднем за 90 минут. Также хавбек отметился тремя пред-предголевыми передачами.
Лена Мисько
Судя по всему, этим летом у нас всё же будет возможность отправиться в отпуск куда-то кроме Краснодарского края и Крыма. Оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщения с рядом стран. Уже завтра появится возможность отправиться на самолете в Великобританию, а с 10 июня свои границы откроют сразу несколько государств: 🔸 Австрия 🔸 Венгрия 🔸 Ливан 🔸 Люксембург 🔸 Маврикий 🔸 Марокко 🔸 Хорватия ✈️ В этот же день увеличится число авиарейсов с некоторыми странами, которых коронавирусные ограничения не коснулись, среди них: 🔸 Греция 🔸 Азербайджан 🔸 Армения 🔸 Катар 🔸 Узбекистан 🔸 Египет 🔸 Cербия 🔸 Узбекистан Однако, съездить в отпуск в Турцию и Танзанию россияне все еще не смогут — ограничение авиасообщения с этими странами продлили до 21 июня.
Лена Мисько
четвертьфинал между Италией и Португалией, пацаны выдали такую зарубу, которую мы от их взрослых соотечественников никогда не дождемся. 120 минут и 8 голов на двоих. У итальянцев основные действующие лица вполне ожидаемые: Побега, неплохо проявивший себя в "Специи", Скамакка и Кутроне, для которого молодежка стала отдушиной от депрессии из-за неправильных карьерных решений на клубном уровне. У португальцев главный герой Дани Мота, который в минувшем сезоне принес "Монце" больше пользы, чем Боатенг и Балотелли, а теперь еще и засандалил красивый голешник ударом через себя. Кто знает, чем бы все в итоге закончилось, если бы не удаление у итальянцев в дополнительное время. А так 5:3 - дальше идет Португалия. https://youtu.be/VJ0yrdb_tD8
Лена Мисько
Датчане, о которых обломал зубы наш золотой актив, не стушевались перед немцами. Забавно, что нам как раз на днях попадалась на глаза статья ниже, и надо же - именно этот парнишка и открыл счет в матче. Вахиду Фагиру 17 лет, он уже играет за сборную U-21, и пресса, конечно, называет его "новым Ибрагимовичем" (с фантазией у журналистов везде так себе). Профайл, впрочем, на первый взгляд похож: из семьи эмигрантов, крупный, но при этом быстрый и пластичный, здорово чувствует пространство в штрафной. В первом сезоне в датской суперлиге с родным "Вайле" он забил всего 6 голов, но без травм тоже не обошлось. А теперь такое представление на молодежном уровне. Осталось, чтобы его купил "Аякс", и тогда от ярлыка Златана точно не избавиться. В серии пенальти Фагир, правда, свою попытку не реализовал, и датчане проиграли. В полуфинале Германия сыграет с Нидерландами, а у португальцев намечается класико с испанцами. https://www.goal.com/en-gb/news/wahid-faghir-new-ibrahimovic-shine-u21-euros/sw8rr01u4tii1ls7y1osffl21 Кстати, чисто футбольную составляющую Фагира разбирали на "Контрпрессе", когда в "Вайле" переходил Онугха, так что полистайте (https://counterpress.ru/onugkha-veile/#part3).
Лена Мисько
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 *** Власти Дании приняли решение не пускать российских болельщиков на игру Евро-2020 в Копенгагене. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме генеральному директору УЕФА Мартину Каллену выразил обеспокоенность этим решением датчан. Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы. Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят. Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1260033/alaev-aleksandr
Лена Мисько
а Германия, Голландия, Испания и Италия тоже не пускают россиян?
кузнецов владимир
если Россия не пускает из-за границы привитых россиян пока они не сдадут два теста то почему кто-то другой должен вести себя по другому?
Лена Мисько
разговор ведь совсем про другое: почему ЕС не признает (не одобряет) российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» это неправильно если Россия не будет пускать болельщиков, которые привиты не нашими вакцинами, как?
кузнецов владимир
дело не в ЕС. каждая сама может решить кого пускать, кого нет. Греция и Хорватия пускают, а в Дании свои правила. В Норвегии вообще 10 дневный карантин для всех въезжающих, и без разницы кто-ты.
Лена Мисько
Володя, я читаю: данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. ты пишешь, дело не в ЕС...
кузнецов владимир
рекомендация не пускать - это не запрет. ЕС рекомендует, но страны могут прислушаться или нет. с 1 апреля Хорватия открыла границы для россиян привитых Спутником или любой другой вакциной, Греция в мае сделала тоже самое. Они послушали рекомендации, но решили их не выполнять.
сергей озеров
Хоккей,Россия-Швеция... "после пропущенного гола сборная России пыталась играть несвойственным ей «первым номером»..." Кто же этот эксперт от хоккея? Еще про хоккей-ночью смотрел НХЛ Бостон-Айлендерс,масса положительных эмоций,играют покруче,чем сборные на ЧМ. Скорости,катание,техника-очень интересный матч.Семен Варламов тащил за Айлендерс и с клюшкой и без клюшки,кстати,второй вратарь в этом матче у Айлендерс,был-Илья Сорокин. Наши вратари,как и полевые,рулят в НХЛ заметно.)
Лена Мисько
Кто же этот эксперт от хоккея? (с) это Андрей Менг - комментатора NHL и хоккейный обозреватель
сергей озеров
он,видимо,так шутит неудачно. Читал другого иностранца,так тот сказал,что сборная Россия самая сильная на этом турнире.Полагаю,самая сильная сборная не может играть вторым номером,разве что в меньшинстве,как впрочем и любая
Лена Мисько
на шутника он мало похож
Лена Мисько
комментарии к этому посту, в основном такие: - Андрей, как всегда - по делу. - Все круто написано
сергей озеров
Рублев горит немцу Штруффу 0-2 по партиям
Лена Мисько
⚡️ Стала известна сетка оставшейся части плей-офф Кубка Стэнли-2021 Полуфинал 1: «Колорадо»/«Вегас» - «Виннипег»/«Монреаль» Полуфинал 2: «Каролина»/«Тампа-Бэй» - «Бостон»/«Айлендерс» Прогнозируемый многими экспертами еще перед началом сезона финал «Колорадо» - «Тампа-Бэй» стал гораздо ближе.
Лена Мисько
Канада не выйдет в плей-офф ЧМ-2021? Да, такое возможно. Для этого сборным Германии и Латвии в сегодняшнем вечернем матче необходимо сыграть вничью в основное время: - Если Германия проиграет в дополнительное время, то у немцев, канадцев и казахов будет по 10 очков, но первые окажутся выше за счет разницы голов в очных встречах (ГЕР +1, КАН 0, КАЗ -1); - Если Латвия проиграет в дополнительное время, то у латышей, канадцев и казахов будет по 10 очков, но первые окажутся выше из-за количества очков, набранных в очных встречах (ЛАТ 4, КАН 3, КАЗ 2). Если матч Германия - Латвия закончится в основное время, то победитель этой игры выйдет в плей-офф с третьего места, а Канада займет четвертую строчку, обойдя Казахстан из-за личной встречи (4:2).
сергей озеров
Карацев вышел в второй круг обыграв американца Бруксби в трех партиях.У меня игра Карацева ассоциируется с работой землеройной машины-капает,капает-строго,точно и без эмоций.) Рублев одну партию отыграл,но с большим,большим трудом,шесть двойных ошибок уже сделал в этом матче...
Лена Мисько
Евсеев назначен на пост главного тренера «Шинника» *** Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера «Шинника». Об этом сообщает официальный сайт ярославского клуба. О сроках договора между тренером и клубом пока не сообщается. Последним местом работы Евсеева была «Уфа». Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1260042/evseev-vadim-shinnik
сергей озеров
интересное решение Евсеева,если учесть,что Шинник во вторую лигу вылетел.
Лена Мисько
слишком долго ждал что место в Локо освободится
сергей озеров
))) Замерз ждать?
Лена Мисько
устал без работы... пошел туда куда позвали
Лена Мисько
Медиадиректор «Спартака» об интересе «Краснодара» к Глушенкову: «Рассчитываем на него и не рассматриваем возможность продажи» https://www.sports.ru/football/1097627843-mediadirektor-spartaka-ob-interese-krasnodara-k-glushenkovu-rasschityv.html?sl=1
Лена Мисько
Дмитрий Баринов — об уходе Мухина в ЦСКА: «Жизнь покажет, правильно он сделал или нет»
Лена Мисько
а что там с хоккеем?
Лена Мисько
В матче Латвии и Германии 0:2 после первого периода – и мы все еще выходим на Канаду в четвертьфинале.
Лена Мисько
Россия - Белоруссия 5:0. Первый период завершен – и совершенно непонятно, зачем нужны второй и третий. Белорусы то ли не хотят, то ли не могут – для сборной России это уже откровенная тренировка.
Лена Мисько
выносим Беларусь в последнем матче группы – и, видимо, выходим на Канаду.
сергей озеров
не гласный протест батьке,они всем слили...
Лена Мисько
Счет в матче Россия – Беларусь за период не изменился, чему должен быть рад Михаил Захаров. У Латвии и Германии – все еще 1:2 после второго.
Лена Мисько
"Вест Хэм" постарается завершить переход Крала уже на следующей неделе Снова новости об Алексе Крале и жаждущих его англичанах. Всё тот же Hammers.News (https://www.hammers.news/transfer-news/west-ham-will-try-to-push-through-alex-kral-deal-within-the-next-week-insider-claims/) со ссылкой на информированный источник (https://www.patreon.com/posts/kral-update-51952039?utm_medium=post_notification_email&utm_source=post_link&utm_campaign=patron_engagement&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpbnN0YW50LWFjY2Vzczo4OGMxNTZiZS1mNWU3LTRjMmUtYmFhZC01OTUzOWJhMTkwYjYifQ.U1kMMrKb0rc8oMbd6VzWWlNeZEp4XhasbRJ9lt9G_PE), продолжает настаивать на том, что работа по переходу чеха в "Вест Хэм" идёт полным ходом. По сведениям источника, лондонский клуб планирует завершить переход Крала уже на следующей неделе, до начала Евро-2020, при этом трансфер спартаковского хавбека обойдется англичанам в 14🍋 фунтов (около 16,3🍋 евро). Утверждается, что "Вест Хэм" согласовал (https://t.me/kanalspartak/1470) личные условия с игроком и активно работает над завершением сделки.
Лена Мисько
обидно... мало денежек... после Евро могли бы и дороже продать - куда мы так спешим?
Лена Мисько
Понятно, что торговать Алекса нужно от 15 миллионов евро и выше. Если классно сыграет на Евро, то ценник и в 18 евро никого не отпугнет, особенно в АПЛ. Кстати, в одном из популярных английских твиттеров вышла вот такая нарезка действий Крала (https://t.me/fcsmofficial/29). Кажется, не взять младшего брата Давида Луиза теперь нет никакого шанса.
Лена Мисько
После Евро Крал дешевле не станет, а вот дороже – вполне. Поэтому не стоит удивляться, что чех в итоге уедет в АПЛ за хорошую сумму, но будет это после Евро. Рискну предположить, что стоимость трансфера в итоге окажется от 15 до 17 миллионов евро. При этом потерю Крала можно восполнить покупкой футболиста в центр поля, но с другими скиллами. Например, с качественным отбором, первой передачей и высоким уровнем тактической грамотности.
Лена Мисько
Теперь о моменте продажи. Официально вести переговоры с Кралом «Вест Хэм» может исключительно после согласования со «Спартаком» (у Крала контракт аж до 2024-го года), поэтому нынешние новости о якобы согласованных условиях личного контракта, скорее всего, результат работы агентов с потенциальными покупателями. Официально сейчас подтверждать прайс на Крала со стороны «Спартака» глупо и неправильно. Это как продавать актив, в момент когда его стоимость только пошла наверх.
Лена Мисько
Нарезка, кстати чума, уже захотелось выкупить обратно у «Вест Хэма» за 30 :))
Лена Мисько
Хорошо бы Попов нашел, как компенсацию, кого-то, кто по игровому профилю похож на Киммиха - отбирающего и умного игрока
сергей озеров
это важно,именно с такими качествами надо найти игрока,здорового,как Погба...) Не расстраивайся,если продадут за хорошие деньги,он может и травму получить на ЧЕ,лучше сейчас продать. Я думаю,после ЧЕ многие с "шишками" приедут домой.
Лена Мисько
вот про травму - даже думать не хочу зажжет на ЧЕ! - уверена
Лена Мисько
К Цорну от многих конечно летят претензии по поводу того, что потратил в то окно около 45 млн, но если так посмотреть, то Крала можно за 18-20, Понсе за 7-10, Ларссона за 15-17 продать и может оказаться, что даже заработаем сверху ;)
Лена Мисько
только не надо сейчас Ларссона продавать... нужен ещё сезон.
Лена Мисько
какой смысл Крала отдавать за 14 млн сейчас? по сути без какой-либо прибыли, чисто в ноль закрыв расходы на него...
сергей озеров
нам важно свои отбить и в качестве выиграть по позиции.
Лена Мисько
нам не меннее важно и заработать
сергей озеров
конечно.важно-не спорю,но нам нужен другой игрок,других навыков.Заметь,уже сколько лет мы эту позицию обсуждаем,а Попов нам так и не нашел.Цорн только несколько приблизил к ожиданиям,купив Крала.
Лена Мисько
нужен... хороший это дорого!, поэтому и не зачем спешить продавать за 14 млн
сергей озеров
Не знаю,я считаю Цорн неплохую селекцию провел,не считая Шюррле и Тиля. Правда первые матчи немец на отличном уровне провел,потом заболел и загрустил насовсем.
Лена Мисько
да... Шюррле был хорош первые матчи, я на него очень рассчитывала... в смысле что рядом с ним (хоть и на тренировках) молодые будут расти
сергей озеров
захандрил немец,щуплый больно был...)
Лена Мисько
да уж... жены с вегетарианством до добра не доводят (
сергей озеров
не говори...пельмени надо рубать.
Лена Мисько
борщ!
Лена Мисько
⚽️Алекс Крал: — Если есть какие-то движения по трансферам, то этим занимается мой агент. Я хочу иметь ясную голову перед чемпионатом Европы. Всеми остальными вопросам я займусь после турнира, — приводит слова Крала портал Idnes. 📄 https://fratria.ru/novosti/novosti-komandyi/sx-06-01-2021
сергей озеров
и борщ!
Ruslan Zakirov
По-моему, Шурле приехал с мыслью пару-тройку лет попылить в футболе, а потом уйти на пенсию. Пришел играть в футбол, охренел, что в России вообще и рядом не футбол, захандрил и ушел на пенсию преждевременно.
Лена Мисько
Россия - Канада уже в четвертьфинале. Чемпионат мира перестаёт быть томным.
Лена Мисько
Матч состоится 3 июня.... у меня у братика юбилей...
Лена Мисько
Все пары: 🇷🇺Россия - 🇨🇦Канада 🇨🇭Швейцария - 🇩🇪Германия 🇨🇿 Чехия - 🇫🇮Финляндия 🇸🇰 Словакия - 🇺🇸США
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [01.06.21 22:36] Самый удивительный результат этого ЧМ - победа немцев над латышами. Мы приучены к тому, что подобное никак невозможно, если есть исход, который устраивает и тех, и других. Да ещё проиграли хозяева! Вот настоящая сенсация
кузнецов владимир
на самом деле это не сенсация. это извращенное представление о действительности которое у многих крепко сидит в головах. раз можно договориться к взаимной выгоде - надо договариваться. а в спортивном смысле сборная Германии сейчас на две головы выше сборной Латвии, и результат совершенно закономерный.
Лена Мисько
ок пусть будет "извращенное представление"
Лена Мисько
Сегодня стало известно, что «Спартак» покинул Георгий Тигиев. / На момент перехода в стан красно-белых молодой защитник высоко котировался, и в перспективе должен стать сменщиком Комбарова. Но, полученная тяжёлая травма в игре с «Тосно» в сентябре 2017 года стала для него роковой, и после этого футболист на былой уровень не смог вернуться. А дальше - катание по арендам и падение вниз. / Тут напрашивается параллель с Сосланом Гатаговым, которого Карпин и Эмери вводили в состав. Игра на Петровском против «Зенита» в 2012 для левого защитника имела схожие последствия - разрыв «крестов». @spartakovv
Лена Мисько
Из-за того, что «Спартак» попал в топ-5, клуб начнет участие в Кубке России с 1/8 финала. То есть в 2021 году команда в этом турнире уже не сыграет. А сыграет после возобновления сезона в 2022 году
сергей озеров
Вот,что сделал со Спартаком Тедеско,не считая серебряных медалей....)
Лена Мисько
да

Картина дня

наверх