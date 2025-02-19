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Царьград

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Всё дело в металле. Министерство обороны требует взыскать 6,9 миллиона рублей с завода железнодорожной техники

Всё дело в металле. Министерство обороны требует взыскать 6,9 миллиона рублей с завода железнодорожной техники

Министерство обороны подало иск с требованием взыскать с компании почти 7 миллионов рублей. Детали жалобы не раскрываются.

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