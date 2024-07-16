БРИКС и экология: Нижний Новгород стал центром мирового экодиалога

Завершился VIII Международный экологический телефестиваль «Территория завтра», который объединяет тележурналистское сообщество, производителей «зеленого» кино, мультипликаторов и творческую молодежь, стремящихся в своих видеоработах подчеркнуть, зацепить, заострить внимание и дать пути решения экологических проблем с одной целью — сохранить хрупкую природу для будущих поколений.